La strage di Cutro è solo l’ultimo caso in cui al salvataggio si preferisce l’intervento di polizia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nodo della questione sta in due parole, "principio di precauzione". E' sulla base di questo che si dovrà capire se davvero domenica scorsa è stato fatto tutto il possibile per i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - RadioRadicale : #Crotone #Naufragio @RadioRadicale @Scandura su ?? @altreconomia via Duccio Facchini. ?? 200 Persone: la stima di F… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - Army_61 : RT @OGiannino: Non solo i media hanno ricostruito tragiche falle di Stato nella strage di Cutro. A dirlo è anche il comandante di Crotone d… - alessan75877023 : RT @strange_days_82: Naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. ( Governo Letta ) Prima pagina la repubblica : La strage della vergogn… -

... 'Viaggi esotici a Crotone, disperati pronti a tutto per futuro fosco' Piantedosi come Schettino, il ministro in fuga dalle sue responsabilità sulladidi, il delirio di ...di, lo scafista scampato al linciaggio dei superstiti sulla spiaggia: i carabinieri lo strappano dalle mani dei migranti L'appello dei cittadini a Mattarella 'Presidente, chiediamo che ...... Sergio Mattarella, è arrivato a Crotone per omaggiare la memoria delle 67 vittime accertate delladi domenica mattina, avvenuta al largo di Steccato di. Il presidente ha visitato l'...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare radunate nella camera ardente allestita a Crotone dopo la strage di migranti nelle acque di Cutro. I ...Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio nelle acque dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle ...