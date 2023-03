La strage di Cutro è solo l’ultimo caso in cui al salvataggio si preferisce l’intervento di polizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nodo della questione sta in due parole, “principio di precauzione”. E’ sulla base di questo che si dovrà capire se davvero domenica scorsa è stato fatto tutto il possibile per i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nodo della questione sta in due parole, “principio di precauzione”. E’ sulla base di questo che si dovrà capire se davvero domenica scorsa è stato fatto tutto il possibile per i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Piantedosi e i migranti di Cutro: una strage di Stato - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - RadioRadicale : #Crotone #Naufragio @RadioRadicale @Scandura su ?? @altreconomia via Duccio Facchini. ?? 200 Persone: la stima di F… - corina_magno : “ un gesto gentile una parola amica per uno che muore ucciso senza colpa Un po’ di pietà per chi muore innocente uc… - MaurizioBrando : RT @Barbara22Mar: Questo articolo fa intuire di sì. 'Lo strumentale e ingiustificato cambio di classificazione e gestione degli eventi di r… -