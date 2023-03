La storia dei sette studenti di Milano che trovano l'abito da sposa a una senzatetto (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Una favola d'amore e generosità ambientata in una sottile casa di cartone, benedetta da sette ragazzi. La storia comincia l'8 febbraio quando Mikhael Bellanza, studente di medicina che assieme a sei compagni di corso della Statale aiuta i senzatetto di Milano, conosce Chiara, italiana, e Karim, marocchino. “Li abbiamo incontrati nella ‘baraccopoli' di cartoni vicino alla stazione Garibaldi dove vivono una ventina di persone – racconta all'AGI –. Il loro è un alloggio modesto, un materasso sull'asfalto. Chiara ci ha detto che quel giorno lei e Karim si erano sposati al Consolato marocchino sfoggiando il sorriso dolce di chi ha vissuto una delle giornate più belle della vita. Ma a lei non bastava perché avrebbe voluto ‘risposarsi' in abito da sposa e ci ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Una favola d'amore e generosità ambientata in una sottile casa di cartone, benedetta daragazzi. Lacomincia l'8 febbraio quando Mikhael Bellanza, studente di medicina che assieme a sei compagni di corso della Statale aiuta i senzatetto di, conosce Chiara, italiana, e Karim, marocchino. “Li abbiamo incontrati nella ‘baraccopoli' di cartoni vicino alla stazione Garibaldi dove vivono una ventina di persone – racconta all'AGI –. Il loro è un alloggio modesto, un materasso sull'asfalto. Chiara ci ha detto che quel giorno lei e Karim si eranoti al Consolato marocchino sfoggiando il sorriso dolce di chi ha vissuto una delle giornate più belle della vita. Ma a lei non bastava perché avrebbe voluto ‘rirsi' indae ci ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : 50 anni fa i Pink Floyd pubblicavano 'The Dark Side of the Moon', uno dei dischi di maggior successo della storia d… - GassmanGassmann : Sta spegnendosi Jimmy Carter, 39mo Presidente degli Stati Uniti. Forse il Presidente più sottovalutato della storia… - _Nico_Piro_ : Il cerchio dei pupazzetti si chiude come da copione??Recitano a fare l’anima lacerata della sinistra per smantellare… - RobertoMerlino1 : Oggi The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd compie 50 anni.Non l’ho mai avuto in vinile,ma fu il 1^CD che acquist… - fernand094 : RT @sconnesso_: Cacciari: 'la Russia è intervenuta in Ucraina non per occuparla o per invadere l'Europa, è chiaro? Questi che fanno i para… -