La squadra di Giuntoli: gli uomini che hanno costruito il Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Napoli - C'era un giorno d'estate. Una volta, a inizio luglio 2022, un attimo prima del ritiro di Dimaro e un attimo dopo l'esplosione della contestazione di un popolo frastornato dai dubbi e dagli ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 marzo 2023)- C'era un giorno d'estate. Una volta, a inizio luglio 2022, un attimo prima del ritiro di Dimaro e un attimo dopo l'esplosione della contestazione di un popolo frastornato dai dubbi e dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La squadra di #Giuntoli: gli uomini che hanno costruito il #Napoli: Un sistema piramidale per un progetto vincente:… - napolista : Mentre a Napoli esplodeva la contestazione #Giuntoli era al mare, convinto del suo Napoli (CorSport) Elogio del di… - lucabattaman95 : @_FNS1926 Sfido chiunque (del Napoli ovviamente) a Luglio nel credere che il Napoli era una squadra così forte. Ma… - 1926pe : RT @RafAuriemma: Una squadra forte come il #Napoli si fa scorrere addosso le voci di mercato che riguardano i talenti presenti in organico.… - RafAuriemma : Una squadra forte come il #Napoli si fa scorrere addosso le voci di mercato che riguardano i talenti presenti in or… -