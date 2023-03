La sfida per il Terzo polo? Evitare la gara a due Meloni-Schlein (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al direttore - Piantedosi: affermatevi e verremo a prendervi. Giuseppe De Filippi Al direttore - Sono un fan delle primarie, un fan sfegatato. Per questo motivo ho rispetto per la decisione del popolo democratico che ha incoronato Elly Schlein come segretaria. Del nuovo corso si giudicherà soprattutto la coerenza con le dichiarazioni della campagna per la segreteria, improntate a un populismo, seppur gentile, di gran moda tra gli elettori, tanto di destra che di sinistra. Personalmente ritengo il Pd un interlocutore essenziale, ma non a tutti i costi, e considero l’ossessione per la politica delle alleanze uno dei mali del centrosinistra, più preoccupato di dire con chi va piuttosto che esplicitare dove e perché. Sulla sua collocazione internazionale, sul profilo garantista e sulla propensione a un accordo strategico, inevitabilmente ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al direttore - Piantedosi: affermatevi e verremo a prendervi. Giuseppe De Filippi Al direttore - Sono un fan delle primarie, un fan sfegatato. Per questo motivo ho rispetto per la decisione del podemocratico che ha incoronato Ellycome segretaria. Del nuovo corso si giudicherà soprattutto la coerenza con le dichiarazioni della campagna per la segreteria, improntate a un populismo, seppur gentile, di gran moda tra gli elettori, tanto di destra che di sinistra. Personalmente ritengo il Pd un interlocutore essenziale, ma non a tutti i costi, e considero l’ossessione per la politica delle alleanze uno dei mali del centrosinistra, più preoccupato di dire con chi va piuttosto che esplicitare dove e perché. Sulla sua collocazione internazionale, sul profilontista e sulla propensione a un accordo strategico, inevitabilmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Alperia illumina la nostra casa per un'altra grande sfida ?? - OptaPaolo : 1 - La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori cas… - ilfoglio_it : Il Pd è un partito ostaggio della vocazione minoritaria incapace di emanciparsi dal modello della sinistra socialco… - infoitsport : Il Cagliari ritrova Nandez e Di Pardo: anche loro tra i 23 convocati per la sfida col Genoa - lupazzottu : RT @Diotreme1: NOVITÀ TRA I CONVOCATI. Massimiliano #Allegri convoca per la sfida contro il #Torino anche una giovane promessa del vivaio j… -