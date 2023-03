‘La Scelta’, presentato il libro di Liccardi: “Un tuffo in un calcio passato” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Serata di ricordi nella sala conferenze del Meomartini, teatro della presentazione della prima fatica letteraria di Ezio Liccardi, ‘La Scelta’. Il frutto di tanta esperienza vissuta sui campi polverosi del calcio dilettantistico ma soprattutto di quel trampolino che e’ stato il calcio che Scotta. Un contenitore, all’inizio anonimo, fatto di retroscena, aneddoti, attacchi a squadre e personaggi. Insomma tutto ciò che si sapeva ma che non si poteva dire. E di storie ce ne sono all’interno del testo, come di personaggi, oltre 300. Tutti con la propria storia, tutti col proprio aneddoto associato e nel contesto di appartenenza. Serata, moderata da Alfredo Salzano, con gli intervento di Guido De Rosa, lo scopritore di Liccardi e Billy Nuzzolillo, giornalista ma anche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Serata di ricordi nella sala conferenze del Meomartini, teatro della presentazione della prima fatica letteraria di Ezio, ‘La. Il frutto di tanta esperienza vissuta sui campi polverosi deldilettantistico ma soprattutto di quel trampolino che e’ stato ilche Scotta. Un contenitore, all’inizio anonimo, fatto di retroscena, aneddoti, attacchi a squadre e personaggi. Insomma tutto ciò che si sapeva ma che non si poteva dire. E di storie ce ne sono all’interno del testo, come di personaggi, oltre 300. Tutti con la propria storia, tutti col proprio aneddoto associato e nel contesto di appartenenza. Serata, moderata da Alfredo Salzano, con gli intervento di Guido De Rosa, lo scopritore die Billy Nuzzolillo, giornalista ma anche ...

