La Sampdoria sarà al riparo da istanze di fallimento per i prossimi 4 mesi

Il tribunale di Genova ha accolto la richiesta di composizione negoziata per la Sampdoria. Per i prossimi quattro mesi, dunque fino a giugno, nessuno potrà presentare istanza di fallimento nei confronti del club ligure. Per il momento la Sampdoria è al sicuro. Il tribunale ha deciso dopo aver sentito il parere favorevole dell'esperto nominato dalla Camera di Commercio, l'avvocato Eugenio Bissocoli, che aveva provveduto ad incontrare tutti i creditori, ha dato il via libera alla composizione negoziata, sancendone la genuinità, scrive Repubblica. Sino a giugno la società non è aggredibile e può trovare un acquirente o ricevere linfa vitale da un prestito.

