La rotta turca non nasce a caso

Da noi accade così: solo quando i corpi vengono vomitati sulle nostre spiagge e insozzano i tappeti delle cronache locali si decide di aprire le cartine e capire cosa accade qualche metro più in là del nostro palmo di naso. La "rotta turca", o rotta jonica, di cui tutti ora parlano è la rotta che cresce di più. Le rotte che disegnano la speranza di chi si modificano in base alle leggi e al clima geopolitico. La politica si illude di chiuderle e invece quelli trovano (e troveranno sempre) un'altra strada perché la voglia di sopravvivere è come un'infiltrazione, non si ferma se non si risolvono la fame, la siccità e il piombo. La "rotta turca", di cui tutti ora parlano, è la rotta che cresce di più. Ecco come Erdogan usa i migranti come arma di pressione politica

