La “prospettiva teleologica” e l’inverno demografico. Il convegno della fondazione Germozzi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “La demografia non può essere ridotta a un tema puramente economico. Si tratta più che altroperdita di un fattore culturale: è andata scemando lavita. Questo è il vero dramma”. Giulio Sapelli, presidenteed economista irrompe con l’originalità e la profondità che contraddistinguono un pensiero che, comunque, non si rassegna. L’occasione è l’approdo sui territori – e nella fattispecie a Ferrara, ieri al teatro Abbado – di Spirito Artigiano (la piattaforma di Confartigianato) e del quadernoche Sapelli presiede dedicato proprio alla demografia. Il saggio in questione è firmato da Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università ...