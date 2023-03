La Procura Figc apre un’inchiesta sulla lite tra Mourinho e il quarto uomo Serra (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Procura Figc ha aperto un’inchiesta sulla lite tra l’allenatore della Roma, José Mourinho e il quarto uomo di Cremonese-Roma, Serra. Sia il tecnico che l’arbitro torinese saranno ascoltati a breve. Ieri l’allenatore della Roma, José Mourinho, è stato espulso all’inizio del secondo tempo della partita di campionato contro la Cremonese per un litigio con il quarto uomo Serra. Sulle prime non è stata molto chiara la dinamica, con Mourinho che continuava a dire, inquadrato dalle telecamere, «è stato lui», indicando il quarto uomo. Il Messaggero oggi ricostruisce l’accaduto e riporta le frasi di Serra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Laha apertotra l’allenatore della Roma, Josée ildi Cremonese-Roma,. Sia il tecnico che l’arbitro torinese saranno ascoltati a breve. Ieri l’allenatore della Roma, José, è stato espulso all’inizio del secondo tempo della partita di campionato contro la Cremonese per un litigio con il. Sulle prime non è stata molto chiara la dinamica, conche continuava a dire, inquadrato dalle telecamere, «è stato lui», indicando il. Il Messaggero oggi ricostruisce l’accaduto e riporta le frasi di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - MarcelloChirico : Dalla Procura di Torino (quella di #Santoriello ) continuano a uscire veline sull'inchiesta #Prisma. Quando si dec… - ZZiliani : Indizi di operazioni illecite commesse in concorso o in soccorso della #Juve sono invece evidentemente emerse sul c… - andal68 : RT @glmdj: ??Nomini la #Juve ed ecco che arrivano in pompa magna: La Procura della #Figc ha aperto un’indagine sullo scontro tra #Mourinho… - MarioFCIM : RT @sportface2016: +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saranno as… -