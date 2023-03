La Procura FIGC apre una inchiesta sullo scontro Mourinho-Serra (Di mercoledì 1 marzo 2023) “La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all’espulsione dell’allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese”. Lo rendono noto all’ANSA fonti della Procura. “A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra”. “Sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) “LaFederale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè, ha aperto un’sull’episodio che ha portato all’espulsione dell’allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese”. Lo rendono noto all’ANSA fonti della. “A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco”. “Sono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

