La prima mossa della Schlein: corteo antifascista con Conte (Di mercoledì 1 marzo 2023) La prima uscita pubblica della nuova segretaria del Pd sarà una manifestazione di piazza: il corteo "antifascista" di Firenze. Tra gli invitati c'è anche il leader del Movimento 5stelle Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lauscita pubblicanuova segretaria del Pd sarà una manifestazione di piazza: il" di Firenze. Tra gli invitati c'è anche il leader del Movimento 5stelle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoElliottOUT : @SevenUp89 @capuanogio Lo fa prima l'inda lo stadio, rimaniamo noi a san siro da soli, alla fine gran mossa di Gerr… - IZ2340SWL : Ma qualcuno della SX ha mai rotto il cazzo a nessuno perché la macchina dei soccorsi non si è mossa prima che la Co… - RizzoliStefano : @andr71x @matteosalvinimi Mah, in realtà intendo meglio farlo il prima possibile, i motori termici hanno resa minor… - huge1961 : RT @Davide_demontis: Non mi piace giudicare certi comportamenti sociali, in questo caso su Twitter... Tweet del tipo: 'ho difficoltà a int… - GSgarbo : RT @GalleniW205034: @Marghe0855 No,sono convinti che Putin certe zone ormai non le attaccherà più per questo si parla di ricostruire certe… -