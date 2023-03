La prima iniziativa della Schlein? Una gita al corteo antifascista (insieme a Conte) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – La prima iniziativa di Elly Schlein da segretario del Pd? Partecipare a un corteo antifascista organizzato a Firenze. Talmente prevedibile e stucchevole, da cancellare in un sol colpo tutta la retorica sulla ventata di novità che avrebbe portato a sinistra. A ben vedere, lo schema proposto alla sfinimento, è sempre lo stesso. Con la Schlein si fa semmai ancora più fanatico e ottuso, soprattutto quanto si tratta di gridare al “pericoloso fascista”, da tirar fuori a ogni piè sospinto tanto per attaccare la destra al governo. Un leitmotiv che ha stufato chiunque non sia obnubilato dalla propaganda rossa. Il nuovo che avanza appare un ritorno al passato che non passa mai. La Schlein al corteo antifascista: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Ladi Ellyda segretario del Pd? Partecipare a unorganizzato a Firenze. Talmente prevedibile e stucchevole, da cancellare in un sol colpo tutta la retorica sulla ventata di novità che avrebbe portato a sinistra. A ben vedere, lo schema proposto alla sfinimento, è sempre lo stesso. Con lasi fa semmai ancora più fanatico e ottuso, soprattutto quanto si tratta di gridare al “pericoloso fascista”, da tirar fuori a ogni piè sospinto tanto per attaccare la destra al governo. Un leitmotiv che ha stufato chiunque non sia obnubilato dalla propaganda rossa. Il nuovo che avanza appare un ritorno al passato che non passa mai. Laal: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : A Lajatico (PI), Forza Nuova ha distribuito volantini omofobi contro il sindaco Alessio Barbafieri. L’iniziativa fa… - MiC_Italia : #Cultura, torna #domenicalmuseo: il #5marzo si rinnova l’iniziativa del #MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni… - FRANCES41453148 : @AStramezzi Credo sia la prima iniziativa pubblica sull'argomento: complimenti davvero! - MarioGi09116304 : RT @INSUPERABILI_eS: Finalmente ci siamo!! Questa sera alle 23 in campo per il posticipo di @LNDEsport1 per la prima giornata del campionat… - DRMuseiPIE : RT @MiC_Italia: #Cultura, torna #domenicalmuseo: il #5marzo si rinnova l’iniziativa del #MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni prima #… -