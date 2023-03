La polizia trova una mummia nella borsa di un rider | l’eccezionale ritrovamento durante un normale controllo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Doveva essere un banale, si è rivelato un rimento archeologico eccezionale. I poliziotti della città di Puno, in Perù, hannoto unapreispanica perfettamente conservata, databile a circa 600-800 anni fa,delle consegne di un. L’uomo di 26 anni, Julio Cesar Bermejo, ha dichiarato che laappartiene alla famiglia da circa 30 anni e che suo padre la conservava in casa. “Con affetto la chiamo Juanita. Mi prendo cura di lei, la mantengo, è come la mia ragazza spirituale”, ha dichiarato il fattorino alle autorità. Mentre gli investigatori esamineranno il caso, il governo di Lima ha fatto sapere che l’uomo rimarrà in detenzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.