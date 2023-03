La piattaforma di crowdfunding nel settore immobiliare ha siglato una partnership con il Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024-25 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due eccellenze di Milano, unite dai propri confini ma anche dalla volontà di proiettarsi più in là: spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi come leader e punto di riferimento, in Italia e in campo internazionale. Da queste basi nasce una nuova partnership, quella tra Inter e Recrowd, prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022. Recrowd diventa Official crowdfunding Partner del Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25.La partnership con l’Inter permetterà a Recrowd di poter contare sull’ampia fanbase del Club nerazzurro e sulla ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due eccellenze di Milano, unite dai propri confini ma anche dvolontà di proiettarsi più in là: spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi come leader e punto di riferimento, in Italia e in campo internazionale. Da queste basi nasce una nuova, quella tra Inter e Recrowd, primain Italia dinelper capitali raccolti nel 2022. Recrowd diventa OfficialPartner del- 25.Lacon l’Inter permetterà a Recrowd di poter contare sull’ampia fanbase dele sulla ...

