La pausa pranzo? In una app e il food delivery diventa welfare aziendale

(Adnkronos) – Kuiri Megamix annuncia l'ultima novità dal mondo del food delivery con la sua proposta rivoluzionaria di 'Office Multi-Order Experience', un servizio B2B dedicato alle aziende e pensato appositamente per il pranzo in ufficio. L'app Megamix lanciata recentemente dal brand consente agli utenti, e da poco anche ai dipendenti aziendali, di ordinare da diversi ristoranti aderenti con un'unica transazione e consegna. Primo partner a stringere una collaborazione con Kuiri per questo servizio è la holding multinazionale EssilorLuxottica. Una grande opportunità per la start-up foodtech – nata alla fine del 2020 per rispondere alle esigenze di innovazione nel settore della ristorazione – che, a oggi, offre a oltre 30 brand delle Smart Kitchen semi-accessoriate, predisposte sia per il delivery che ...

