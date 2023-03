La nuova patente digitale sul telefono | si guida già dai 17 anni

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La Commissione europea ha proposto nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale, a partire dallavalida in tutta l'Unione. Tra le novità del pacchetto di Bruxelles sui permessi diin Europa si prevede inoltre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni #ue ht… - boborobo88 : RT @medicojunghiano: Si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line la nuova patente digitale - infoitinterno : Cosa cambia con la nuova patente digitale Ue: dalla guida a 17 anni al rinnovo online - medicojunghiano : Si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line la nuova patente digitale - Emab_03 : RT @MediasetTgcom24: Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni #ue ht… -

Unadigitale, con la guida a partire dai 17 anni e il rinnovo completamente online. A proporla è la Commissione europea , in un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e ...La commissaria Vlean ha presentato laproposta sulla sicurezza stradale:digitale, esame di guida a 17 anni e focus ......2 o 0,3 (g/l) per i giovani conducenti che richiedono ladi guida o sono in un periodo di prova, zero alcol. Quindi questa sarebbe l'unica armonizzazione perché è unaeccezione", ha ...

Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A vederla la KTM 790 Duke pare identica a prima, e in effetti è proprio così. Presentata a Eicma 2017 come model year 2018, nel 2021 è stata sostituita dalla 890 Duke ma… Leggi ...