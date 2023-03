La massoneria inglese riaccoglie il Grande Oriente, ma i “fratelli” si spaccano. Di Bernardo: “Scelta incomprensibile” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noi profani ne sappiamo poco o nulla, ma la massoneria italiana è in Grande fibrillazione. La Gran Loggia Unita d’Inghilterra, massima entità massonica al mondo, nonché la più antica, fondata nel 1717 in un pub di Londra, ha deciso di tornare a riconoscere il Grande Oriente d’Italia, la più importante e numerosa Obbedienza del nostro Paese, guidata dal Gran Maestro Stefano Bisi. Il riconoscimento avverrà l’8 marzo, quando nella capitale britannica si riuniranno le figure di maggior spicco della massoneria del Regno Unito per la “Comunicazione trimestrale”. Lo si legge nel documento di convocazione, che ilfattoquotidiano.it ha potuto consultare. L’evento non cade in un momento felice, dato che l’arresto di Matteo Messina Denaro ha riportato d’attualità il tema delle infiltrazioni mafiose tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noi profani ne sappiamo poco o nulla, ma laitaliana è infibrillazione. La Gran Loggia Unita d’Inghilterra, massima entità massonica al mondo, nonché la più antica, fondata nel 1717 in un pub di Londra, ha deciso di tornare a riconoscere ild’Italia, la più importante e numerosa Obbedienza del nostro Paese, guidata dal Gran Maestro Stefano Bisi. Il riconoscimento avverrà l’8 marzo, quando nella capitale britannica si riuniranno le figure di maggior spicco delladel Regno Unito per la “Comunicazione trimestrale”. Lo si legge nel documento di convocazione, che ilfattoquotidiano.it ha potuto consultare. L’evento non cade in un momento felice, dato che l’arresto di Matteo Messina Denaro ha riportato d’attualità il tema delle infiltrazioni mafiose tra i ...

