"La luna di miele con la Meloni?": Ghisleri, il sondaggio che gela la Schlein (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ha spiazzato pure l'oracolo. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è la regina dei sondaggi, la migliore degli aruspici, l'infallibile diapason del sentiment elettorale; ma non si aspettava - come tutti - Elly Schlein issata alla guida del Pd. Cara Ghisleri. Cosa è successo nella luce fioca dei gazebo democratici? «I sondaggi davano favorito nei circoli e tra gli iscritti Bonaccini, hanno votato in un milione, circa 600mila voti in meno rispetto a Zingaretti, e considera che alle ultime Politiche il Pd ha preso 5.356mila voti. Probabilmente con Schlein sono arrivati i più giovani, molti di quelli dei circoli non sono andati ai gazebo, e c'è stato sicuramente l'impegno nei diritti civili della Schlein. Ma il problema vero è un altro...». ...Schlein ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ha spiazzato pure l'oracolo. Alessandra, direttrice di Euromedia Research, è la regina dei sondaggi, la migliore degli aruspici, l'infallibile diapason del sentiment elettorale; ma non si aspettava - come tutti - Ellyissata alla guida del Pd. Cara. Cosa è successo nella luce fioca dei gazebo democratici? «I sondaggi davano favorito nei circoli e tra gli iscritti Bonaccini, hanno votato in un milione, circa 600mila voti in meno rispetto a Zingaretti, e considera che alle ultime Politiche il Pd ha preso 5.356mila voti. Probabilmente consono arrivati i più giovani, molti di quelli dei circoli non sono andati ai gazebo, e c'è stato sicuramente l'impegno nei diritti civili della. Ma il problema vero è un altro...». ...ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : La #Meloni 'è ancora in luna di miele'. #Draghi? 'Dimenticato'. E qualcosa ancora non torna su #EllySchlein. Tutti… - giuliaaaasta : RT @gfetrash: E comunque per me gli Edo&Edo, quando non sono in luna di miele, sono i cazzo di protagonisti maschili, duo, bromance best Ev… - Spartahouse_gf : RT @gfetrash: E comunque per me gli Edo&Edo, quando non sono in luna di miele, sono i cazzo di protagonisti maschili, duo, bromance best Ev… - polemicanteme : RT @gfetrash: E comunque per me gli Edo&Edo, quando non sono in luna di miele, sono i cazzo di protagonisti maschili, duo, bromance best Ev… - gfetrash : E comunque per me gli Edo&Edo, quando non sono in luna di miele, sono i cazzo di protagonisti maschili, duo, bromance best Eva! #gfvip -