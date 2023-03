(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’iconicadi, protagonista di innumerevoli avventure disponibile in due uscite da mercoledì 1 marzo Chi non ha mai sognato di sfrecciare per la città di Paperopoli a bordo di una? Per gli appassionati dei veicoli da collezione,presenta ladi Zio, l’iconica vettura dello Zione guidata dal fidato Battista, protagonista di tantissime avventure nel corso degli anni. Lunga ben 16 centimetri, finitura opaca, free wheel, capote ribaltabile, bagagliaio apribile che custodisce un prezioso tesoro, ruota di scorta intercambiabile e dettagli dorati: ladi Zioè un gadget da collezione davvero imperdibile, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it insieme a ...

