La lettera di Cospito | “Pronto a morire per far conoscere cos’è veramente il 41 bis” L’avvocato | “Faremo ricorso alla Cedu”

Alfredo Cospito è Pronto a morire pure di far conoscere le condizioni del carcere duro. Lo scrive lo stesso anarchico in una lettera che il suo avvocato ha letto durante una conferenza stampa al Senato. "Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini ma articoli per riviste anarchiche: mi era permesso di leggere quello che volevo, di evolvere. Oggi sono Pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. Settecentocinquanta persone lo subiscono senza fiatare", è un passaggio della missiva, letta durante la conferenza stampa in Senato.

