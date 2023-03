La legge di Lidia Poët, Matteo Rovere: "Un risultato inaspettato" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteo Rovere, affidando le sue parole ad un post pubblicato su Facebook, ha ringraziato gli spettatori per l'importante traguardo raggiunto dalla serie La legge di Lidia Poët con protagonista Matilda De Angelis. La legge di Lidia Poët, la nuova serie diretta da Matteo Rovere, continua a far parlare di sé, raggiungendo anche importanti traguardi dal punto di vista delle visualizzazioni in streaming. E così il regista ha deciso di ringraziare i fan e tutti coloro che continuano a seguire le vicende della sua protagonista, con un post su Facebook. C'è Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista de La legge di Lidia Poët, serie approdata su Netflix il 15 febbraio e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023), affidando le sue parole ad un post pubblicato su Facebook, ha ringraziato gli spettatori per l'importante traguardo raggiunto dalla serie Ladicon protagonista Matilda De Angelis. Ladi, la nuova serie diretta da, continua a far parlare di sé, raggiungendo anche importanti traguardi dal punto di vista delle visualizzazioni in streaming. E così il regista ha deciso di ringraziare i fan e tutti coloro che continuano a seguire le vicende della sua protagonista, con un post su Facebook. C'è Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista de Ladi, serie approdata su Netflix il 15 febbraio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rox93xana : Giulia poi ci dici se sei Team Andrea o Jacopo,visto si è capito stai guardando La legge di Lidia Poet - Doctor_D03 : sto vedendo La legge di Lidia Pöet...quanto cazzo è bona Matilde De Angelis - JoanneEverly839 : RT @ricciotibetano0: APPELLO PER LA MIA TL: Correte a streammare “La legge di Lidia Poët” su Netflix perché se mi cancellano anche questa f… - furio1951 : Se fa riferimento a la legge di Lidia Poet ha pienamente ragione. Per La ripresa in presa diretta occorrono 2 cose:… - Ilsuperbo89 : Che imbarazzo, lo comprendo benissimo. La verità è che senza le scene di nudo di Eduardo Scarpetta, si sarebbe parl… -