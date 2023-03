La Juventus in Serie B? Tutti sono disperati, ma c’è un aspetto positivo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra i rischi che la Juventus sembra correre con le prossime sentenze troviamo anche l’eventuale retrocessione in Serie B. La penalizzazione di quindici punti ha, inevitabilmente, cambiato le prospettive stagionali della Juventus; i bianconeri si sono ritrovati, almeno per quanto riguarda il campionato, ha dover lottare per obiettivi diversi da quelli inizialmente prefissati. Situazione obiettivamente difficile da sostenere per un club tornato ad un passato che si pensava di non dover rivivere; il problema è che, secondo le indiscrezioni, i problemi della Juventus sembrano non finire alla sola penalizzazione. LaPressesono diverse le voci che si rincorrono sulle possibili nuove sentenze nei confronti del club bianconero; va sottolineato come si tratti di semplici indiscrezioni. In attesa ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra i rischi che lasembra correre con le prossime sentenze troviamo anche l’eventuale retrocessione inB. La penalizzazione di quindici punti ha, inevitabilmente, cambiato le prospettive stagionali della; i bianconeri siritrovati, almeno per quanto riguarda il campionato, ha dover lottare per obiettivi diversi da quelli inizialmente prefissati. Situazione obiettivamente difficile da sostenere per un club tornato ad un passato che si pensava di non dover rivivere; il problema è che, secondo le indiscrezioni, i problemi dellasembrano non finire alla sola penalizzazione. LaPressediverse le voci che si rincorrono sulle possibili nuove sentenze nei confronti del club bianconero; va sottolineato come si tratti di semplici indiscrezioni. In attesa ...

