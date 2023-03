La Juve e la manovra stipendi: i dubbi di Deloitte e i consulenti esterni. 'Niente iscrizione al campionato' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal lungo interrogatorio dell'ormai ex consigliere indipendente del Consiglio di amministrazione della Juventus, Daniela Marilungo, pubblicato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dal lungo interrogatorio dell'ormai ex consigliere indipendente del Consiglio di amministrazione dellantus, Daniela Marilungo, pubblicato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAudisio : RT @enzomarangio: Dite all'avv. Marengo che considera la #Juventus in B per la manovra stipendi perché 'non ho letto i fascicoli ma l'escam… - Carolju21 : RT @enzomarangio: Dite all'avv. Marengo che considera la #Juventus in B per la manovra stipendi perché 'non ho letto i fascicoli ma l'escam… - vero_fiero : @MattiaPuzio Penso che quello che stia succedendo, e quello che deve succedere, sia chiaro a tutti. Inutile crearsi… - Sonotornato6 : Alla Juve questi punti verranno restituiti. Poi forse gliene toglieranno alcuni per la Manovra Stipendi perché più… - marcovaldismi : @Ciro_Marvel @MaxNerozzi Perchè a nome della società? a parte che la Christillin è sempre stata vicina alla famigli… -