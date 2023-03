La Intec Service SG Volley è un caterpillar | 3-0 anche al Molinari Volley

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Non conosce ostacoli laSGche si aggiudica in modo imperioso il big match di giornata e conquista la quattordicesima vittoria consecutiva! Grinta, determinazione, gioco. Questa la sintesi della prestazione delle diavole rosse sangiorgesi che si sbarazzano della quarta forza del campionato, reduce dalla netta affermazione sulla seconda della classe, con un netto tre a zero che non ammette repliche. Una prestazione maiscola che denota ancora una volta la crescita di un collettivo che sta acquisendo sempre maggiore sicurezza die propri mezzi. I parziali,netti, sono la chiara testimonianza dei valori visti sul rettangolo di gioco del Palasport di San Giorgio del Sannio. Con questo ennesimo successo, a quattro giornate dalla fine della regular ...

Nel mirino resta l'SG Volley, che guida il Girone A di Serie C a quota 38 punti. La società partenopea ha ora l'esigenza di vincere tutte le partite, sperando in qualche errore da parte ...

Non conosce ostacoli la Intec Service SG Voley che si aggiudica in modo imperioso il big match di giornata e conquista la quattordicesima vittoria ...