La grande vittoria di Spalletti | il Maradona pieno per le prossime tre gare del Napoli Gazzetta

Il Napoli ha di fronte a sé tre partite in casa, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: venerdì arriverà la Lazio di Sarri, l'11 marzo l'Atalanta di Gasperini e poi il 15 ci sarà la sfida di Champions League contro l'Eintracht e, si spera, lo storico passaggio ai quarti di finale. La Gazzetta dello Sport scrive che per ciascuno dei tre appuntamenti il pubblico allo stadio sarà almeno di 50mila persone. Stessa stima la fa il Corriere dello Sport. I tagliandi disponibili sono ancora pochissimi, si va verso il tutto esaurito. Per la sfida di Champions potrebbe essere battuto il record d'incasso che risale a Napoli-Real Madrid del marzo di sei anni fa: 4.484.302 euro. La Gazzetta dà il merito a Spalletti di aver fatto nuovamente innamorare i napoletani del calcio e ...

