La fucina dei talenti di “Ceo for One Month”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) C’è tempo fino al 16 marzo per candidarsi alla nona edizione di “Ceo for One”, il talent program di The Adecco Group che ambisce a scoprire i migliori giovani, mettendo in palio l’opportunità di affiancare per un mese l’amministratore aelegato del Gruppo in Italia Andrea Malacrida. Un percorso fatto di sfide individuali e di gruppo, che porterà a scegliere un vincitore nazionale, il quale a sua volta concorrerà poi a livello mondiale con gli altri campioni nazionali per affiancare il global ceo di The Adecco Group, Denis Machuel. In un momento in cui il fenomeno della scarsità deicostituisce una delle principali sfide per il mondo del lavoro, “Ceo for One” rappresenta un percorso unico nel suo genere, che ambisce a valorizzare le competenze dei più giovani, permettendo loro di essere più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_Conte78 : RT @Frances83659171: Umani spiriti... 'L'uomo non è, ma nasce. La sua esistenza è l'analogia interiore dei suoi istinti più alti; egli non… - BlackstarCorne1 : RT @Frances83659171: Umani spiriti... 'L'uomo non è, ma nasce. La sua esistenza è l'analogia interiore dei suoi istinti più alti; egli non… - SottoSopra78 : @MichGPS @Francesco_Mat67 Beh questo sarebbe fantastico! Io devo ancora scoprire molti posti in Trentino e tu sei u… - sullanuvola : RT @Frances83659171: Umani spiriti... 'L'uomo non è, ma nasce. La sua esistenza è l'analogia interiore dei suoi istinti più alti; egli non… - SusiCici1 : RT @Frances83659171: Umani spiriti... 'L'uomo non è, ma nasce. La sua esistenza è l'analogia interiore dei suoi istinti più alti; egli non… -

... con una campagna dedicata al Gelato Day che correra' tra le paginequotidiani nazionali e ... unoccasione unica per entrare nellacreativa degli artigiani del Vecchio Continente (e non solo) ......di fuori delle rotte culturaligrandi centri ma in cui fioriscono ancora oggi proposte vitali e di avanguardia. Regione d'Europa con la più alta percentuale di teatri, le Marche sono state......generi musicali. Qualche disco alle spalle in gruppo, moltissimi concerti in giro per l'Italia. Ha partecipato alla storia della controcultura cittadina "quando gli spazi sociali era una...

La fucina dei talenti di “Ceo for One Month” Linkiesta.it

Blog Calciomercato.com: La Bundesliga, e la Germania in generale, è sempre stata una grossa fucina di talenti. Nelle ultime stagioni in particolare la filosofia calcistica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...