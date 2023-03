La femminista Terragni stronca la Schlein: “Con lei torna in voga l’utero in affitto. Per noi è un’ avversaria” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non sarà un vantaggio per le femministe avere Elly Schlein alla segreteria del Pd. “Anzi, troveremo un avversario politico”. Parola di Marina Terragni, giornalista e storica firma del femminismo italiano, dotata di spirito critico e onestà intellettuale. E soprattutto di franchezza. Infatti ha commentato in modo molto critico “la sgradevole notizia” della vittoria di Elly Schlein, come l’ha definita sul sito Feministpost.it. Non la tranquillizza la notizia che la nuova segretaria potrebbe chiamare come responsabile dei diritti quell’ Alessandro Zan contro il quale la Terragni e molte femministe polemizzarono aspramente ai tempi del Ddl. Misura che conteneva elementi di discriminazione proprio verso le donne. La scrittrice e giornalista per questo è preoccupata per il modo in cui saranno attenzionate le battaglie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non sarà un vantaggio per le femministe avere Ellyalla segreteria del Pd. “Anzi, troveremo un avversario politico”. Parola di Marina, giornalista e storica firma del femminismo italiano, dotata di spirito critico e onestà intellettuale. E soprattutto di franchezza. Infatti ha commentato in modo molto critico “la sgradevole notizia” della vittoria di Elly, come l’ha definita sul sito Feministpost.it. Non la tranquillizza la notizia che la nuova segretaria potrebbe chiamare come responsabile dei diritti quell’ Alessandro Zan contro il quale lae molte femministe polemizzarono aspramente ai tempi del Ddl. Misura che conteneva elementi di discriminazione proprio verso le donne. La scrittrice e giornalista per questo è preoccupata per il modo in cui saranno attenzionate le battaglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AA31192Patriota : RT @SecolodItalia1: La femminista Terragni stronca la Schlein: “Con lei torna in voga l’utero in affitto. Per noi è un’ avversaria” https:/… - SecolodItalia1 : La femminista Terragni stronca la Schlein: “Con lei torna in voga l’utero in affitto. Per noi è un’ avversaria”… - Incantatore_ : @teoxandra E Terragni, con queste affermazioni, si crede pure femminista? -