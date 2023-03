La droga non pagata, lo smacco alla famiglia dell’ex numero 2 della Sacra Corona Unita, la ritorsione: cronaca di un omicidio mafioso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una partita di droga non pagata, ma soprattutto uno smacco alla famiglia mafiosa del paese e il prestigio da lavare col sangue. Sono queste secondo la Direzione distrettuale antimafia di Lecce alcune delle ragioni che hanno portato all’omicidio di Natale Naser Bahtijari, il 21enne leccese di origine montenegrina trovato morto nelle campagne di Manduria, nel tarantino, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso. Ucciso perché aveva osato sfidare la famiglia Stranieri, il clan mafioso che da generazioni comanda e impera nel territorio messapico. È quanto sostiene il pubblico ministero Milto De Nozza della Direzione distrettuale Antimafia di Lecce che ha firmato il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre presunti autori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una partita dinon, ma soprattutto unomafiosa del paese e il prestigio da lavare col sangue. Sono queste secondo la Direzione distrettuale antimafia di Lecce alcune delle ragioni che hanno portato all’di Natale Naser Bahtijari, il 21enne leccese di origine montenegrina trovato morto nelle campagne di Manduria, nel tarantino, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorso. Ucciso perché aveva osato sfidare laStranieri, il clanche da generazioni comanda e impera nel territorio messapico. È quanto sostiene il pubblico ministero Milto De NozzaDirezione distrettuale Antimafia di Lecce che ha firmato il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei tre presunti autori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Errorigiudiziar : «Nei primi 10 giorni di isolamento in carcere non mi fecero fare neanche una doccia» Su @LaRagione_eu di oggi… - PIngrugnato : @repubblica Ma certo, povero #AlbertoGenovese, anzi, diamogli gli arresti domiciliari, no, mi correggo, direttament… - Balu875651831 : RT @PeterWo31671308: @LBasemi @GiorgiaMeloni Questo bastardo ha il cervello fuso dalla droga andremo contro di lui e di chi ci propone una… - fabriziox23 : RT @robyfrancy94: che si caratterizza dalla lotta per la liberalizzazione della droga, le coppie gay, la modificazione transgenica, l’eutan… - romatorino : @___Anna22 Quindi la droga non è solo patrimonio di Zelensky! Oook ...tt chiaro -