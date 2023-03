La democrazia tiene in Nigeria nonostante le violenze (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito di governo, Bola Tinubu, è stato eletto presidente della Nigeria con il 37% dei voti. Nel fine settimana si sono tenute le elezioni nella più grande democrazia del continente africano, con 87,2 milioni di aventi diritto che hanno espresso le proprie preferenze in un clima segnato da violenze e ritardi, riporta un’analisi di Foreign Policy. Le elezioni di quest’anno hanno visto l’impiego di nuove tecnologie, tra cui i dati biometrici per verificare l’identità degli elettori e il caricamento in diretta dei risultati su un sito web pubblico. Ma due giorni dopo la chiusura ufficiale delle urne, solo circa la metà dei risultati era stata caricata sulla piattaforma, a causa delle difficoltà di connessione a Internet e della scarsa pianificazione da parte della Commissione elettorale nazionale indipendente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito di governo, Bola Tinubu, è stato eletto presidente dellacon il 37% dei voti. Nel fine settimana si sono tenute le elezioni nella più grandedel continente africano, con 87,2 milioni di aventi diritto che hanno espresso le proprie preferenze in un clima segnato dae ritardi, riporta un’analisi di Foreign Policy. Le elezioni di quest’anno hanno visto l’impiego di nuove tecnologie, tra cui i dati biometrici per verificare l’identità degli elettori e il caricamento in diretta dei risultati su un sito web pubblico. Ma due giorni dopo la chiusura ufficiale delle urne, solo circa la metà dei risultati era stata caricata sulla piattaforma, a causa delle difficoltà di connessione a Internet e della scarsa pianificazione da parte della Commissione elettorale nazionale indipendente ...

