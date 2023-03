La decisione di Giaele De Donà ed Oriana su una VIP: “Non cambio idea su di lei” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La decisione di Giaele De Donà ed Oriana Marzoli: le due vip pronte ad avvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. Ecco il confronto Giaele De Donà ed Oriana Marzoli nel pomeriggio si ritagliano del tempo insieme per confrontarsi su quanto accaduto in Casa e nell’ultima puntata. Le due gieffine dopo aver visto star male Antonella ed Edoardo a causa delle ultime clip hanno deciso di confortare la coinquilina. Leggi anche –> Sophie Codegoni pronta a conquistare i fan con un progetto ambizioso (FOTO) Giaele dichiara: “Abbiamo provato a difenderla un botto di volte, ieri ho avuto tutta una chiacchiera con Antonella per farle capire. Le ho detto che le cose non erano fatte con malizia. Che alla Murgia non piaceva Edoardo, che non gliene fregava niente di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) LadiDeedMarzoli: le due vip pronte ad avvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. Ecco il confrontoDeedMarzoli nel pomeriggio si ritagliano del tempo insieme per confrontarsi su quanto accaduto in Casa e nell’ultima puntata. Le due gieffine dopo aver visto star male Antonella ed Edoardo a causa delle ultime clip hanno deciso di confortare la coinquilina. Leggi anche –> Sophie Codegoni pronta a conquistare i fan con un progetto ambizioso (FOTO)dichiara: “Abbiamo provato a difenderla un botto di volte, ieri ho avuto tutta una chiacchiera con Antonella per farle capire. Le ho detto che le cose non erano fatte con malizia. Che alla Murgia non piaceva Edoardo, che non gliene fregava niente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MM29999059 : RT @GiovannaBonacc3: Secondo me non sa come comportarsi rispetta la decisione di Anto. È rimasto senza parole a ciò che gli ha detto Giaele… - GiovannaBonacc3 : Secondo me non sa come comportarsi rispetta la decisione di Anto. È rimasto senza parole a ciò che gli ha detto Gia… - Unf_Tweet : -