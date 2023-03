La data zero di Tananai e il concerto al Carroponte di Milano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un eccellente quinto posto al Festival di Sanremo con Tango che sa di vittoria dopo l’ultimo posto dello scorso anno. Tananai ha già annunciato il lungo tour che lo porterà ad esibirsi sui principali palchi della penisola e oggi comunica il sold out in prevendita dei biglietti per il concerto il programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I fan della regione Lombardia possono festeggiare due nuove tappe: sono quelle in programma al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre 2023, all’interno del calendario Tananai Live 2023 Festival e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (BS). Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti d’Italia a partire da venerdì 28 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un eccellente quinto posto al Festival di Sanremo con Tango che sa di vittoria dopo l’ultimo posto dello scorso anno.ha già annunciato il lungo tour che lo porterà ad esibirsi sui principali palchi della penisola e oggi comunica il sold out in prevendita dei biglietti per ilil programma al Mediolanum Forum di Assago (). I fan della regione Lombardia possono festeggiare due nuove tappe: sono quelle in programma aldi Sesto San Giovanni () sabato 9 settembre 2023, all’interno del calendarioLive 2023 Festival e si aggiunge unaal tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (BS).si esibirà in tournée nei palazzetti d’Italia a partire da venerdì 28 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... i_dont_know__k : RT @contrail_444: tananai alla data zero con gli gnomi e gli animali dei boschi - money_personal : From Zero to NVivo 12 - Qualitative data analysis with NVivo #DataAnalysis #NVivo -> - Radiomusikblog : Tananai annuncia data zero e un nuovo concerto al Carroponte - volersimale_ : LA DATA ZERO A BRESCIA ODDIO LUI DEVE CREPAREWEEE - raveclissi : la data zero del tour nel fantabosco adoro -