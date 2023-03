La complessità della vita in due decine di amminoacidi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto ciò che riconosciamo come vivente, almeno per il momento, condivide la stessa natura chimica, essendo formato da poche classi di molecole – Dna, Rna, zuccheri, grassi, proteine e qualche altra specie chimica a seconda del caso, come i sali minerali che formano il nostro scheletro o le vitamine che servono in diversi processi biologici. Fra questi composti, le proteine sono le piccolissime macchine che compiono la gran parte delle funzioni che ci mantengono in vita: catalizzano ogni sorte di reazione chimica, riconoscono altre molecole, traducono i segnali ambientali esterni ed interni in stimoli della natura opportuna, ed in una parola muovono l’intera fabbrica del corpo degli organismi viventi, da quelli unicellulari fino alle balene. Come tutte le macchine, anche le proteine sono composte da parti più piccole, gli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto ciò che riconosciamo come vivente, almeno per il momento, condivide la stessa natura chimica, essendo formato da poche classi di molecole – Dna, Rna, zuccheri, grassi, proteine e qualche altra specie chimica a seconda del caso, come i sali minerali che formano il nostro scheletro o lemine che servono in diversi processi biologici. Fra questi composti, le proteine sono le piccolissime macchine che compiono la gran parte delle funzioni che ci mantengono in: catalizzano ogni sorte di reazione chimica, riconoscono altre molecole, traducono i segnali ambientali esterni ed interni in stimolinatura opportuna, ed in una parola muovono l’intera fabbrica del corpo degli organismi viventi, da quelli unicellulari fino alle balene. Come tutte le macchine, anche le proteine sono composte da parti più piccole, gli ...

