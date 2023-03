La Camera di Commercio | “A Frosinone e Latina vinta la scommessa sull’economia del mare”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 marzo 2023)– “Lo scorso anno abbiamo dato vita al progetto del Blue Forum Italia Network, rispondendo alla sfida lanciata dalla Commissione Europea di passare da un’Economia Blu ad un’Economia Blu sostenibile per raggiungere gli obiettivi del Green Deal Europeo e per creare un forum blu degli utenti delche coinvolgesse tutti gli attori del settore. Da lì è partito un percorso che mette al centro la necessità di condividere un’unica strategia marittima di tutti gli utenti dele che ha visto nel Manifesto Blue per un’Economia delsostenibile, inclusiva e innovativa, un primo laboratorio di idee che si concluderà alla fine del 2023. Il successo riscosso dagli Stati Generali delle Camere didelè una...