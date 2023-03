La 38ª edizione di Concorso Italiano alla Monterey Car Week (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il prossimo agosto, all'annuale Monterey Car Week, in California, si terrà la 38esima edizione di uno dei più importanti eventi al mondo per le auto classiche. Tante imperdibili novità Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il prossimo agosto, all'annualeCar, in California, si terrà la 38esimadi uno dei più importanti eventi al mondo per le auto classiche. Tante imperdibili novità

Podismo, ad Albinea torna la Mimosa Cross: iscrizioni anche on line ALBINEA (Reggio Emilia) - Domenica 5 marzo tornerà una delle gare podistiche più apprezzate della nostra provincia: la Mimosa Cross . La corsa, giunta alla sua 38ª edizione, sarà quest'anno a sostegno dell'associazione SenonAltro che accompagna le donne con tumore al seno offrendo accoglienza, informazioni e sostegno, dalla diagnosi per tutto il percorso di ... Gdo, il 27% dei clienti cambia format È questo scenario in divenire che vuole approfondire Linkontro, kermesse giunta quest'anno alla sua 38ª edizione, riunendo più di 200 aziende e 600 manager del largo consumo, oltre a esperti del ... Italia ospite d'onore Festival di Guadalajara L'Italia sarà il Paese ospite d'onore della 38ª edizione del FICG, Festival Internacional de Cine en Guadalajara (dal 3 al 9 giugno). È stato annunciato nello spazio professionale dell'Italian Pavilion realizzato da Cinecittà e promosso da ... ALBINEA (Reggio Emilia) - Domenica 5 marzo tornerà una delle gare podistiche più apprezzate della nostra provincia: la Mimosa Cross . La corsa, giunta alla sua, sarà quest'anno a sostegno dell'associazione SenonAltro che accompagna le donne con tumore al seno offrendo accoglienza, informazioni e sostegno, dalla diagnosi per tutto il percorso di ...È questo scenario in divenire che vuole approfondire Linkontro, kermesse giunta quest'anno alla sua, riunendo più di 200 aziende e 600 manager del largo consumo, oltre a esperti del ...L'Italia sarà il Paese ospite d'onore delladel FICG, Festival Internacional de Cine en Guadalajara (dal 3 al 9 giugno). È stato annunciato nello spazio professionale dell'Italian Pavilion realizzato da Cinecittà e promosso da ...