L’81% degli studenti in Italia vuole svolgere una professione per il bene del mondo e degli altri

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gliinsono coloro che, più di tutti glicoetanei europei, vogliono intraprendere una carriera per cambiare e migliorare il. Specialmente dopo i momenti di solitudine vissuti durante il lockdown. Infatti,di loro, infatti, vorrebbe fare la differenza nelcon il proprio lavoro e in tanti campi diversi come la medicina, la psicologia, la fisioterapia o la cura dell’ambiente prendendosi cura e assistendo gli animali. Lo rivela il “GoStudent Future of Education Report 2023”, realizzato da una delle piattaforme di ripetizioni online leader al, GoStudent. A rispondere al questionario sono stati 1015 genitori e 1015 bambini della Generazione Z (nati tra il 2006 e il 2009) e Alpha (nati tra il 2010-2012). Lo stesso questionario è ...