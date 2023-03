Kobe Bryant, accordo per 28,5 milioni tra la famiglia e la contea di Los Angeles per le foto delle vittime condivise dagli agenti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Poco più di tre anni fa Kobe Bryant, campione Nba, morì in un incidente di elicottero insieme alla figlia Gianna, 13 enne, e altre persone. Le foto dei cadaveri furono pubblicate e per questo motivo la famiglia otterrà probabilmente un risarcimento da 28,5 milioni di dollari dalla contea di Los Angeles per chiudere il contenzione legale avviato a causa della condivisione da parte di agenti e vigili del fuoco delle foto dei corpi delle vittime. La cifra comprende un nuovo pagamento concordato dalla contea di 13,5 milioni di dollari, insieme ai 15 milioni di dollari che la giuria federale ha assegnato alla vedova di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Poco più di tre anni fa, campione Nba, morì in un incidente di elicottero insieme alla figlia Gianna, 13 enne, e altre persone. Ledei cadaveri furono pubblicate e per questo motivo laotterrà probabilmente un risarcimento da 28,5di dollari dalladi Losper chiudere il contenzione legale avviato a causa della condivisione da parte die vigili del fuocodei corpi. La cifra comprende un nuovo pagamento concordato dalladi 13,5di dollari, insieme ai 15di dollari che la giuria federale ha assegnato alla vedova di ...

