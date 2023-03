Kobe Bryant, a sua moglie risarcimento milionario per la diffusione delle foto dell’incidente (Di mercoledì 1 marzo 2023) Kobe Bryant ci ha lasciato il 26 gennaio del 2020 dopo un tragico incidente sul velivolo che si muoveva sopra Calabasas insieme a sua figlia Gianna di tredici anni. Le foto shock del dramma hanno portato a otto condanne con un risarcimento che ammonta a quasi 30 milioni di dollari a beneficio della moglie Vanessa e delle figlie. Precisamente si parla di una cifra di 26.79 milioni di euro per il risarcimento disposto in favore di Vanessa Bryant contro chi aveva diffuso, subito dopo la morte della leggenda del basket, le foto dei cadaveri. Il Corriere della Sera specifica che gli scatti furono diffusi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra impiegati di polizia locale e impiegati dei pompieri di Los Angeles. Membri ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023)ci ha lasciato il 26 gennaio del 2020 dopo un tragico incidente sul velivolo che si muoveva sopra Calabasas insieme a sua figlia Gianna di tredici anni. Leshock del dramma hanno portato a otto condanne con unche ammonta a quasi 30 milioni di dollari a beneficio dellaVanessa efiglie. Precisamente si parla di una cifra di 26.79 milioni di euro per ildisposto in favore di Vanessacontro chi aveva diffuso, subito dopo la morte della leggenda del basket, ledei cadaveri. Il Corriere della Sera specifica che gli scatti furono diffusi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra impiegati di polizia locale e impiegati dei pompieri di Los Angeles. Membri ...

