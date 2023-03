Kickboxing | il 25 marzo a Campione d’Italia andrà in scena l’evento ‘The Arena’

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Una grande serata di sport, non solo per la Lombardia ma per tutta l’Italia. Il 25inla quinta edizione di, una serata dedicata allaè stato presentato nel pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Pirelli prevede l’assegnazione di un titolo europeo e tre titoli mondiali. Il favorito sarà ilin carica Iska, Mattia Faraoni. “In questa occasione presentiamo un grande evento mondiale, importante occasione per promuovere la nostra regione, i valori sportivi e la ‘’, disciplina molto diffusa anche in Lombardia”, dice il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Kickboxing: 25 marzo a Campione d'Italia andrà in scena l'evento 'The Arena' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Tre Mondiali e un Europeo a The Arena il 25 marzo: Faraoni difende la cintura contro Morais #Kickboxing - Gazzetta_it : Tre Mondiali e un Europeo a The Arena il 25 marzo: Faraoni difende la cintura contro Morais #Kickboxing - UCI_Cinemas : Quanta fatica e passione ci sono dietro a un incontro sul ring? Lo sa bene #GiorgioPetrosyan, 14 X Kickboxing World… -

... show di fighting giunto alla quinta edizione, mette sul piatto una serata d'eccezione per il 25, al casinò di Campione d'Italia (evento in live streaming su Dazn). Per la, ...... una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato,e Thai boxe. al debutto come mediomassimo, in programma venerdì 24all'Allianz Cloud di Milano. Scardina ...Le foto di Chi pubblicate sul numero in edicola il 1alimentano ulteriormente i dubbi sul rapporto tra il medico statunitense e la modella che avrebbe deciso di fare della sua nuova ...

Kickboxing, il 25 marzo a Campione d'Italia quinta edizione di 'The ... Lombardia Notizie Online

Al casinò di Campione d’Italia un programma d’eccezione: in diretta su Dazn combatteranno anche Jordan Valdinocci, trainer di tante stelle Ufc, e Lorenzo Di Vara ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 marzo 2023 – Una grande serata di sport, non solo per la Lombardia ma per tutta l’Italia. Il 25 marzo a Campione d’Italia andrà in scena la quinta edizione di ‘The Aren ...