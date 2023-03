Kerbal Space Program 2 | recensione | si decolla nello spazio profondo!

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Abbiamo provato in Early Access2, il nuovo titolo sviluppato da Intercept Games. E possiamo dirvi che se siete appassionati di ingegneria aerospaziale, questo titolo fa per voi. Non si tratterà di una verain quanto il gioco è stato rilasciato in accesso anticipato. Questo comporta il fatto che non si tratta di un titolo completo, ma solo di una parte di esso e dare un voto influenzato da quella che è solo una mezza esperienza, non ci sembra giusto. Diventiamo ingegneri aerospaziali su2 Logo2Il titolo si rinnovastile e nel contenuto, offrendo agli utenti differenti miglioramenti e qualche nuova aggiunta. ...

Era il 2011, quando usciva il titolo originaleProgram, uno dei titoli sandbox più originali e al contempo in grado di offrirci personaggi davvero carini e amorevoli. Dopo diversi anni dalla sua uscita, ora il team di sviluppo ...Oggi, 24 febbraio 2023, apre finalmente l' Early Access diProgram 2 , seguito dell'ormai celebreProgram, videogioco simulativo gestionale sviluppato da Squad e prodotto da Private Division , sussidiaria di Take - Two Interactive . ...Ma cosa fa se ha proprio bisogno di staccare, ma sente lo stesso quell'irrefrenabile voglia di lavorare La risposta è presto detta, almeno nel mio caso: gioca aProgram 2 . Piattaforma: ...

Kerbal Space Program 2: la recensione in anteprima WIRED Italia

