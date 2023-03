Kenya | morta la turista italiana per il rogo nel resort | i viaggi | la passione di Michela Boldrini

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lacoinvolta nell'incendio delinsei giorni fa, èdopo essere stata ricoverata in ospedale in terapia intensiva., 39 anni, si trovava inper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morta questa mattina Michela Boldrini, la turista italiana di 39 anni ricoverata da 6 giorni all'ospedale Aga Kh… - infoitinterno : Kenya, morta per ustioni la turista italiana ricoverata dopo l'incendio nel resort - infoitinterno : Kenya, morta la turista italiana ricoverata dopo l’incendio del resort - News24_it : Kenya: morta turista italiana ricoverata dopo incendio - PasqualeMarro : #MichelaBoldrini è morta nell’incendio del resort in Kenya -

L'Ambasciata d'Italia in, tramite il Consolato Onorario, ha seguito fin dall'inizio la triste vicenda in contatto con le autorita' locali e ha fornito assistenza. ...... la turista italiana rimasta gravemente ferita a seguito dell' incendio scoppiato in un resort in, èquesta mattina (1 marzo). La donna 39enne era originaria della provincia di Bergamo , ...la turista italiana ricoverata dopo l'incendio del resort Michela Boldrini , turista italiana ricoverata inda 6 giorni dopo un incendio nel resort in cui si trovava in vacanza, ...

Kenya: morta turista italiana ricoverata dopo incendio Agenzia ANSA

È morta questa mattina Michela Boldrini, la turista italiana di 39 anni ricoverata da 6 giorni all'ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, in seguito all'incendio del resort di… Leggi ...Sarnico (Bergamo), 1 marzo 2023 – Non ce l'ha fatta Michela Boldrini, la trentanovenne turista di Sarnico, in provincia di Bergamo, che da una settimana era… Leggi ...