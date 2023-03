Kenya | morta la turista italiana Michela Boldrini dopo incendio nel resort

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non ce l’ha fatta, la trentanovennedi Sarnico, in provincia di Bergamo, che da una settimana era ricoverata all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in, èin seguito alle ustioni riportate nell’delitaliano Barracuda Inn di Watamu, avvenuto martedì scorso. La donna era apparsa da subito in condizioni gravi. Ricoverata in terapia intensiva, ha sviluppato complicazioni e si è aggravata giornogiorno. La madre diè atterrata poco fa nella città keniana, assistita dall’Ambasciata d’Italia. La donna, una 39enne di Sarnico, si trovava in vacanza ininsieme al cugino, un uomo originario della Valtellina, e sarebbe dovuta ripartire il ...

L'Ambasciata d'Italia in, tramite il Consolato Onorario, ha seguito fin dall'inizio la triste vicenda in contatto con le autorita' locali e ha fornito assistenza.

Alla fine la turista italiana 39enne Michela Boldrini, di Sarnico, in provincia di Bergamo, non ce l'ha fatta: la donna è morta questa mattina. A dare la notizia del decesso è stato il portale degli ...