Kate Middleton in bici con i tacchi sfida William e vince

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Siamo abituati a vederla sempre composta, misurata, elegante ma quando si tratta di sportsfodera tutta la sua competitività. La principessa del Galles ha fatto visita, insieme al principe, all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot. Lì hanno sottolineato l’importanza dell’attività fisica per il benessere mentale, tema a loro sempre molto caro. Poi si sonoti sulla cyclette.reale Sulla cyclettenon ha mai fatto mistero della sua passione per il fitness. La principessa ha un fisico esile e slanciato ma allo stesso tempo forte e muscoloso. In passatosi era già cimentata in prestazioni sportive, adesso ha dato di nuovo prova delle sue abilità. Dopo i saluti di rito con i sudditi festanti, ...

Che i principi del Galles quando si parla di sport tirino fuori il loro lato più competitivo si sa. L'ha raccontato la stessaquando nei giorni scorsi s'è ritrovata "avversaria" del marito, il principe William , durante la partita di rugby Inghilterra - Galles del torneo Sei Nazioni . Lei è patrona della Rugby ..., cappotto pied - de - poule bianco e rosso per l'Inghilterra del rugby › Il royal look del giorno. Le nipoti di Lady D, Amelia e Eliza Spencer, animano la Milano Fashion Week ...conquista i Bafta con un look da sogno e un gesto clamoroso: tocca il sedere al marito William! - guarda LA SFIDA SULLA CYCLETTE - Poi i principi del Galles hanno fatto tappa anche in ...

Kate Middleton ha trionfato nella gara di spinning contro il marito nonostante un look (low cost) che non favorisse la pedalata ...In undici anni di matrimonio il principe ormai l'ha capito: mai sfidare la moglie quando si tratta di sport. L'ennesima dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, è appena arrivata a suon di ...