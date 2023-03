Juventus-Torino (4-2): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) La 24^ giornata di campionato si conclude col tripudio della Juventus che stravince 4-2 il derby col Torino in casa, dopo una partita ricchissima ed entusiasmante e che sarà oggetto della nostra analisi tattica. Una stracittadina che presenta la sua follia già nei primi 45 minuti, conclusisi con un sostanziale equilibrio, anche nel punteggio. I granata vanno avanti due volte: prima con Karamoh dopo neanche 2 minuti di gioco, poi si fanno rimontare dalla rete di Cuadrado al 16°. Sul tramonto della prima frazione di gioco, arrivano i successivi gol di Sanabria e Danilo. Nella ripresa, i bianconeri ne hanno di più e completano la rimonta con l’ex Bremer e chiudono definitivamente i giochi con Rabiot al minuto 81. Prepariamoci a ripercorrere questo avvincente duello anche sotto il profilo della tattica ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La 24^ giornata di campionato si conclude col tripudio dellache stravince 4-2 il derby colin casa, dopo una partita ricchissima ed entusiasmante e che sarà oggetto della nostra. Una stracittadina che presenta la sua follia già nei primi 45 minuti, conclusisi con un sostanziale equilibrio, anche nel punteggio. I granata vanno avanti due volte: prima con Karamoh dopo neanche 2 minuti di gioco, poi si fanno rimontare dalla rete di Cuadrado al 16°. Sul tramonto della prima frazione di gioco, arrivano i successivi gol di Sanabria e Danilo. Nella ripresa, i bianconeri ne hanno di più e completano la rimonta con l’ex Bremer e chiudono definitivamente i giochi con Rabiot al minuto 81. Prepariamoci a ripercorrere questo avvincente duello anche sotto il profilo della...

