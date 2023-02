Juventus-Torino (4-2), Allegri: “Quarto posto? Dieci punti sono tanti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato nel post-partita il match Juventus-Torino ai microfoni di DAZN. Il posticipo della ventiquattresima giornata si conclude con un tripudio di gol che ha reso entusiasmante il derby della Mole. Grazie alle reti di Cuadrado (16’), Danilo (45+1’), Bremer (71’) e Rabiot (81’), la Vecchia Signora, nonostante la rovinosa discesa in classifica, allontana i granata di 4 distanze consolidando il settimo posto. Brutto colpo per il Torino invece: inutili la rete lampo di Karamoh al 2’ e Sanabria al 43’, i granata si bloccano a quota 31 punti insieme all’Udinese. Juventus-Torino, Allegri: “Vittoria meritata” Massimiliano Allegri, tecnico della ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Massimiliano, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Il posticipo della ventiquattresima giornata si conclude con un tripudio di gol che ha reso entusiasmante il derby della Mole. Grazie alle reti di Cuadrado (16’), Danilo (45+1’), Bremer (71’) e Rabiot (81’), la Vecchia Signora, nonostante la rovinosa discesa in classifica, allontana i granata di 4 distanze consolidando il settimo. Brutto colpo per ilinvece: inutili la rete lampo di Karamoh al 2’ e Sanabria al 43’, i granata si bloccano a quota 31insieme all’Udinese.: “Vittoria meritata” Massimiliano, tecnico della ...

