Juventus-Torino 4-2, Allegri: “Abbiamo 50 punti sul campo, per non dire 52. La quota Champions è 73” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa, che aggredisce. Gli siamo andati dietro nel primo tempo, subendo gol evitabili. Poi Abbiamo avuto una bella reazione. E’ stata una vittoria meritata, potevamo fare il gol del 3-2 sulla traversa di Vlahovic ma potevamo anche subirlo. Detto questo 10 punti dal quarto posto sono tanti, ma dobbiamo fare un passettino alla volta. Sul campo Abbiamo fatto 50 punti per non dire 52, ma dobbiamo migliorare su tanti aspetti”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Torino nel derby della Mole: “Dobbiamo continuare con questo spirito, se continuiamo così possiamo toglierci soddisfazioni altrimenti torniamo a fare i ballerini di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa, che aggredisce. Gli siamo andati dietro nel primo tempo, subendo gol evitabili. Poiavuto una bella reazione. E’ stata una vittoria meritata, potevamo fare il gol del 3-2 sulla traversa di Vlahovic ma potevamo anche subirlo. Detto questo 10dal quarto posto sono tanti, ma dobbiamo fare un passettino alla volta. Sulfatto 50per non52, ma dobbiamo migliorare su tanti aspetti”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la vittoria contro ilnel derby della Mole: “Dobbiamo continuare con questo spirito, se continuiamo così possiamo toglierci soddisfazioni altrimenti torniamo a fare i ballerini di ...

