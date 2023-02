Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Juventus, ovazione dello Stadium per il ritorno di Pogba leggi su Gloo - Ansa_Piemonte : Juventus, ovazione dello Stadium per il ritorno di Pogba. In campo dopo 315 giorni,Allegri lo ha lanciato al 69' ne… - Agenzia_Ansa : Finalmente Paul Pogba, il francese vive il suo secondo esordio con la maglia della Juventus. Un'ovazione dello Stad… -

Finalmente Paul Pogba, il francese oggi ha vissuto il secondo esordio con la maglia della. Un'dello Stadium ha accolto il ritorno in campo del centrocampista, lanciato da Allegri al minuto numero 69 del derby vinto 4 - 2 contro il Torino. L'ultima apparizione in ...- Torino: pagelle e tabellino del derby dell'Allianz Stadium valevole per la ... poi prende coraggio ed esce vincitori con personalità da diversi contrasti (68 Pogba 6 -per il Polpo' ...... a due giorni dal sentitissimo derby contro la. Ivan Juric ha deciso di aprire le porte ... Il tecnico granata è stato accolto da una vera e propriaquando è entrato in campo ma ...

Juventus, ovazione dello Stadium per il ritorno di Pogba - Piemonte Agenzia ANSA

Ennesima vittoria nel derby per la Juventus che in rimonta ha battuto 4-2 il Torino nella gara che ha segnato il debutto in Serie A di Barrenechea e soprattutto il ritorno di Paul Pogba. E sui social.È tornato Paul Pogba: 315 giorni dopo l’ultima comparsa in gara ufficiale, 2375 giorni dopo l’ultima volta con la Juve, Paul Pogba torna in campo e lo fa con la maglia della Vecchia Signora. Anticipat ...