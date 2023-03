Juventus Next Gen, Crespi: “Maignan è il mio modello” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Intervistato dal canale Twitch della Juventus, il giovane portiere Gian Marco Crespi ha parlato dei suoi idoli, tra cui Mike Maignan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Intervistato dal canale Twitch della, il giovane portiere Gian Marcoha parlato dei suoi idoli, tra cui Mike

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : Sersanti: «Le finali, si sa, si preparano da sole» ??? Le parole del centrocampista e di Mister Brambilla prima di… - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Possibile convocazione per Soulè e Iling-Junior per la finale Juventus Next Gen - Vicenza - infoitsport : Juventus Next Gen-Vicenza, Modesto: “Per tanti di noi è la prima finale: quando siamo caduti ci siamo sempre rialza… - infoitsport : Juventus Next Gen: Brambilla recupera un giocatore per la finale col Vicenza -