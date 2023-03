Juventus | l’ex consigliera | “Bilancio approvato solo per iscriverci al campionato”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’inchiesta sulla, anche detta “Prisma” continua e porta a nuovi scenari molto importanti. I bianconeri sono stati già puniti con una penalizzazione di 15 punti in classifica e il futuro è tutto da scrivere. Le notizie delle ultime settimane sono controverse e soprattutto confondono l’opinione pubblica, passando dall’annullamento della penalizzazione alla retrocessione immediata in Serie B. Intanto continuano le deposizioni al Collegio di Garanzia del CONI ed emergono nuovi dettagli molto importanti.del CdA della, Daniela Mantovani, ha svelato – stando a quanto riporta La Stampa – ai PM nuovi retroscena sui bilanci. A più riprese abbiamo (insieme ad altri consiglieri del CdA, ndr) chiesto che la documentazione integrale della procura ci venisse data e a più riprese ci sono ...

