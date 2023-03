Juventus, Europa League e big match: il calendario di un marzo già decisivo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora una vittoria, la quarta consecutiva in campionato. La Juventus, pur soffrendo, ha superato in rimonta per 4-2 il Torino nel derby della Mole accorciando sulla zona Europa. I bianconeri, penalizzati di 15 punti per il caso plusvalenze, si... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora una vittoria, la quarta consecutiva in campionato. La, pur soffrendo, ha superato in rimonta per 4-2 il Torino nel derby della Mole accorciando sulla zona. I bianconeri, penalizzati di 15 punti per il caso plusvalenze, si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - OptaPaolo : 11 - La #Juventus é l'unica squadra italiana ad aver raggiunto sempre almeno gli ottavi di finale delle competizion… - Danielee1899 : RT @ZZiliani: E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio è il #Mil… - peppe76199232 : RT @ZZiliani: E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio è il #Mil… -